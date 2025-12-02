PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mutmaßliches Diebesgut

Gronau (ots)

Die Polizei hat in Gronau einen Mann angehalten und kontrolliert. Der 36-Jährige war den Beamten wegen Diebstahlsdelikten bereits bekannt. Er konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft des mitgeführten Pedelecs machen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein gestohlenes Fahrrad handelt und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Wer erkennt das Pedelec auf dem Foto? Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

