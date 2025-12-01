Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Ausgewichen und gegen Leitplanke gefahren

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Bleikenkamp;

Unfallzeit: 30.11.2025, 02.20 Uhr;

Eine Leitplanke touchiert hat ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Legden. Der 37-jährige fuhr gegen 02.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Richtung Dorf Münsterland. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort in einer Rechtskurve ein anderes Auto entgegen, welches die Kurve schnitt und sich zum Teil auf seiner Fahrspur befand. Er habe ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell