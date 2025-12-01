POL-BOR: Legden - Ausgewichen und gegen Leitplanke gefahren
Legden (ots)
Unfallort: Legden, Bleikenkamp;
Unfallzeit: 30.11.2025, 02.20 Uhr;
Eine Leitplanke touchiert hat ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Legden. Der 37-jährige fuhr gegen 02.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Richtung Dorf Münsterland. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort in einer Rechtskurve ein anderes Auto entgegen, welches die Kurve schnitt und sich zum Teil auf seiner Fahrspur befand. Er habe ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell