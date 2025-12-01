Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eisenbahnweg;

Unfallzeit: 30.11.2025, zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr;

Einen Opel Insignia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der geparkte Wagen stand am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Eisenbahnstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto im hinteren linken Bereich und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer (02562) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell