Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eisenbahnweg;

Unfallzeit: 30.11.2025, zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr;

Einen Opel Insignia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der geparkte Wagen stand am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Eisenbahnstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto im hinteren linken Bereich und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer (02562) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

