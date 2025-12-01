POL-BOR: Gronau - Brand an Bauwagen gelegt
Polizei sucht Zeugen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Straße;
Tatzeit: 30.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 09.15 Uhr;
Durch ein Feuer beschädigt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Bauwagen und ein Stahlcontainer in Gronau. Diese befanden sich auf einer Baustelle am Hermann-Löns-Weg. Unbekannte Täter setzen den Bauwagen in Brand und beschmierten die ihre Zielobjekte mit gelber Sprühfarbe.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 9260). (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell