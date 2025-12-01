Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand an Bauwagen gelegt

Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Straße;

Tatzeit: 30.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 09.15 Uhr;

Durch ein Feuer beschädigt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Bauwagen und ein Stahlcontainer in Gronau. Diese befanden sich auf einer Baustelle am Hermann-Löns-Weg. Unbekannte Täter setzen den Bauwagen in Brand und beschmierten die ihre Zielobjekte mit gelber Sprühfarbe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 9260). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell