Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher flüchten

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: 27.11.2025, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Ein Zeuge hörte am Donnerstagnachmittag verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück an der Alstätter Straße. Dort beobachtete er, wie sich zwei 25- bis 30-jährige Männer mit einem Werkzeug auf der Gartenseite des Nachbarhauses an einem Fenster zu schaffen machten. Als die zwei 175 bis 180 Zentimeter großen und dunkel gekleideten Personen ihre Entdeckung bemerkten, flüchteten sie über eine Mauer in Richtung Alstätter Straße. Hebelspuren an dem Fenster zeugten vom Vorhaben der Täter.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell