Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Abbiegen Kontrolle verloren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alstätter Straße, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 28.11.2025, 23.55 Uhr;

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr gegen 23.55 Uhr die Alstätter Straße stadteinwärts und wollte nach rechts auf die Hermann-Ehlers-Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit zwei verkehrsbedingt wartenden Kleinwagen im Gegenverkehr auf der Hermann-Ehlers-Straße zusammen. Dabei erlitten ein 28-jähriger Autofahrer aus Gronau (erstes Fahrzeug) und eine 57-jährige Autofahrerin aus Gronau (zweites Fahrzeug) leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Gronauer Krankenhaus. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge (beide Pkw aus dem Gegenverkehr). (mh)

