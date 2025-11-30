Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin prallt gegen Fahrertür

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Deichstraße;

Unfallzeit: 28.11.2025, 11.00 Uhr;

Am Freitagvormittag prallte eine 69-jährige Radfahrerin gegen eine plötzlich geöffnete Autotür, stürzte und verletzte sich schwer. Sie hatte gegen 11.00 Uhr die Deichstraße stadteinwärts befahren. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Rhede hatte seinen Wagen auf der Deichstraße geparkt und die Fahrertür geöffnet. Nach seinen Angaben, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Zweiradfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass "Dooring-Unfälle" wie gerade geschildert, durch den "holländischen Griff" verhindert werden können. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, ist in einem Video der Polizei NRW anschaulich dargestellt. Hier der Link dazu: https://polizei.nrw/medien/dooring-1 (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell