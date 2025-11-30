POL-BOR: Rhede - Radfahrerin prallt gegen Fahrertür
Rhede (ots)
Unfallort: Rhede, Deichstraße;
Unfallzeit: 28.11.2025, 11.00 Uhr;
Am Freitagvormittag prallte eine 69-jährige Radfahrerin gegen eine plötzlich geöffnete Autotür, stürzte und verletzte sich schwer. Sie hatte gegen 11.00 Uhr die Deichstraße stadteinwärts befahren. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Rhede hatte seinen Wagen auf der Deichstraße geparkt und die Fahrertür geöffnet. Nach seinen Angaben, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Zweiradfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus.
Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass "Dooring-Unfälle" wie gerade geschildert, durch den "holländischen Griff" verhindert werden können. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, ist in einem Video der Polizei NRW anschaulich dargestellt. Hier der Link dazu: https://polizei.nrw/medien/dooring-1 (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell