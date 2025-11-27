PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe eines Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kreuzstraße;

Tatzeit: 27.11.2025, zwischen 08.40 Uhr und 09.05 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Audi Q5 beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Wagen stand am Donnerstagmorgen zwischen 08.40 Uhr und 09.05 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße. Der Täter beschädigte die Scheibe der Fahrertür auf unbekannte Weise.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

