Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Versuchter Diebstahl aus Geldkassette

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Dorstener Landweg / Landwehr Kämpe;

Tatzeit: 23.11.2025, 20.50 Uhr;

Eine Geldkassette aufbrechen wollten zwei Täter am vergangenen Sonntagabend in Heiden. Die Unbekannten versuchten die frei zugängliche Geldkassette an einem kleinen Verkaufsstand gewaltsam aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Der erste Täter trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke mit weißen Applikationen, eine schwarze Kapuze über dem Kopf und eine schwarze Maske über dem Mund- und Nasenbereich. Der zweite Unbekannte trug ebenfalls eine schwarze Kapuze darunter ein Basecap im Bundeswehr-Design, eine Jacke ebenfalls im Bundeswehr-Design und schwarze Handschuhe. Beide führten einen Rucksack mit. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Dorstener Landweg und Landwehr Kämpe gemacht oder kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

