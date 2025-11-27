PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Versuchter Diebstahl aus Geldkassette

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Dorstener Landweg / Landwehr Kämpe;

Tatzeit: 23.11.2025, 20.50 Uhr;

Eine Geldkassette aufbrechen wollten zwei Täter am vergangenen Sonntagabend in Heiden. Die Unbekannten versuchten die frei zugängliche Geldkassette an einem kleinen Verkaufsstand gewaltsam aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Der erste Täter trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke mit weißen Applikationen, eine schwarze Kapuze über dem Kopf und eine schwarze Maske über dem Mund- und Nasenbereich. Der zweite Unbekannte trug ebenfalls eine schwarze Kapuze darunter ein Basecap im Bundeswehr-Design, eine Jacke ebenfalls im Bundeswehr-Design und schwarze Handschuhe. Beide führten einen Rucksack mit. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Dorstener Landweg und Landwehr Kämpe gemacht oder kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 09:54

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Franzstraße; Unfallzeit: zwischen 25.11.2025, 20.00 Uhr und 26.11.2025, 08.30 Uhr; Ein Ausstellungsfahrzeug angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Die schwarze Mercedes B-Klasse stand auf einem Tankstellengelände an der Franzstraße. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde der Pkw durch einen unbekannten Autofahrer an der Front vorne rechts ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:43

    POL-BOR: Heek - Werkzeuge entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Ahle; Tatzeit: 25.11.2025, 16.30 Uhr und 26.11.2025, 07.00 Uhr; Werkzeuge von einem Niederfluranhänger entwendet haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Heek-Ahle. Der Geschädigte stellte seinen Anhänger am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg an der Straße Wiesbachtal ab. Am Mittwochmorgen stellte er fest, dass mehrere Werkzeuge aus einer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:42

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baucontainer

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Weg; Tatzeit: zwischen 25.11.2025, 17.15 Uhr und 26.11.2025, 07.15 Uhr; Baumaterialien von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe brachen im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen das Vorhängeschloss eines Baucontainers an der Straße Hermann-Löns-Weg auf und entwendeten aus diesen diversen Werkzeugen im Wert von mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren