Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Werkzeuge entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ahle;

Tatzeit: 25.11.2025, 16.30 Uhr und 26.11.2025, 07.00 Uhr;

Werkzeuge von einem Niederfluranhänger entwendet haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Heek-Ahle. Der Geschädigte stellte seinen Anhänger am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg an der Straße Wiesbachtal ab. Am Mittwochmorgen stellte er fest, dass mehrere Werkzeuge aus einer verschlossenen Metallkiste auf dem Anhänger gestohlen worden waren. Die Kiste wurde gewaltsam geöffnet und geleert - sie konnte anschließend im näheren Umfeld aufgefunden werden. Der geschätzte Wert der entwendeten Werkzeuge liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

