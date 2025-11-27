POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Franzstraße;
Unfallzeit: zwischen 25.11.2025, 20.00 Uhr und 26.11.2025, 08.30 Uhr;
Ein Ausstellungsfahrzeug angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Die schwarze Mercedes B-Klasse stand auf einem Tankstellengelände an der Franzstraße. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde der Pkw durch einen unbekannten Autofahrer an der Front vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell