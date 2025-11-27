Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 26.11.2025, 20.50 Uhr;

Einen stehenden Seat Leon touchiert hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend in Rhede. Der Fahrer war gegen 20.50 Uhr mit seiner Familie mit dem Pkw auf der Bocholter Straße Richtung Rhede unterwegs. Er beabsichtigte an der Kreuzung Bocholter Straße / Gronauer Straße links abzubiegen. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt er auf der Abbiegespur an. Ein unbekanntes dunkles Fahrzeug mit BOR- oder BOH-Kennzeichen näherte sich von hinten und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dabei wurde die zweijährige Tochter des Seat-Fahrers leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Er flüchtete weiter in Richtung Südstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

