POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Bad Ems

Zeugen gesucht

Bad Ems (ots)

Am 19.03.2025 kam es zwischen 07:45 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt habe. Der beschädigte PKW, ein grauer Seat Alhambra, sei zunächst in der Straße "Auf der Pütz", Höhe der Hausnummer 21, in Bad Ems und im Nachgang auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Nieverner Straße 13 in Bad Ems geparkt worden. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde dieser an einer der beiden genannten Örtlichkeiten - vermutlich beim Ein- bzw. Ausparkvorgang - am Heck beschädigt. Zeugen des Unfalls, welche Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Ems zu melden.

