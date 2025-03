Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinwirkung ***Zeugen gesucht***

Bad Ems (ots)

Am Dienstag, dem 18.03.2025, gegen 23:01 Uhr, kam es in der Lahnstraße in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall. Hier kam der PKW, welcher zuvor die Lahnstraße aus Richtung Dausenau kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße befuhr, in der dortigen Linkskurve vor der Bäderlaybrücke aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ den dortigen hohen Bordstein, durchbrach ein Geländer und kam an der dahinter befindlichen Steinmauer zum Stehen. Der PKW war nach Angaben eines Unfallzeugen zuvor mit zwei männlichen Personen besetzt. Welche der beiden Personen das Fahrzeug führte, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die zuvor zu Fuß flüchtenden Männer konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen und gestellt werden. Beide Personen standen erheblich unter der Einwirkung von Alkohol. Demnach wurde beiden Personen zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden am PKW sowie am Geländer und der Steinmauer.

Zeugen des Verkehrsunfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und / oder den Insassen sowie der Fahrereigenschaft machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell