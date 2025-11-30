Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schmuck aus Dachgeschosswohnung entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten aus einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße Schmuck. Wie die Täter am Freitag, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr, in das Haus und die Wohnung eindrangen steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell