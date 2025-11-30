PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schmuck aus Dachgeschosswohnung entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten aus einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße Schmuck. Wie die Täter am Freitag, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr, in das Haus und die Wohnung eindrangen steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

