Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster aufgehebelt

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Öddingstraße;

Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr;

Am Freitag drangen Unbekannte zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Öddingstraße in Ahaus-Altstätte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf der rückwärtigen, zum Garten gelegenen Seite auf und kletterten ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

