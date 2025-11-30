POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster aufgehebelt
Ahaus-Alstätte (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Öddingstraße;
Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr;
Am Freitag drangen Unbekannte zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Öddingstraße in Ahaus-Altstätte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf der rückwärtigen, zum Garten gelegenen Seite auf und kletterten ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell