PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster aufgehebelt

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Öddingstraße;

Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr;

Am Freitag drangen Unbekannte zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Öddingstraße in Ahaus-Altstätte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf der rückwärtigen, zum Garten gelegenen Seite auf und kletterten ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 13:22

    POL-BOR: Bocholt - Schmuck aus Dachgeschosswohnung entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Blücherstraße; Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr; Unbekannte entwendeten aus einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße Schmuck. Wie die Täter am Freitag, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr, in das Haus und die Wohnung eindrangen steht derzeit nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:21

    POL-BOR: Gronau - Beim Abbiegen Kontrolle verloren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Alstätter Straße, Hermann-Ehlers-Straße; Unfallzeit: 28.11.2025, 23.55 Uhr; Ein 66-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr gegen 23.55 Uhr die Alstätter Straße stadteinwärts und wollte nach rechts auf die Hermann-Ehlers-Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit zwei verkehrsbedingt wartenden Kleinwagen im Gegenverkehr auf der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:19

    POL-BOR: Rhede - Radfahrerin prallt gegen Fahrertür

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Deichstraße; Unfallzeit: 28.11.2025, 11.00 Uhr; Am Freitagvormittag prallte eine 69-jährige Radfahrerin gegen eine plötzlich geöffnete Autotür, stürzte und verletzte sich schwer. Sie hatte gegen 11.00 Uhr die Deichstraße stadteinwärts befahren. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Rhede hatte seinen Wagen auf der Deichstraße geparkt und die Fahrertür geöffnet. Nach seinen Angaben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren