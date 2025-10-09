Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 42. Kalenderwoche 2025

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmenden, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.10.2025:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

14.10.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

15.10.2025:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen (Unfallschwerpunkt);

16.10.2025:

L 3117, Neu-Isenburg in Richtung Heusenstamm (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

17.10.2025:

Hanau, Hochstädter Landstraße (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

18.10.2025 und 19.10.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 09.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell