Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Moselstraße;

Tatzeit: zwischen 27.11.2025, 21.00 Uhr und 28.11.2025, 07.15 Uhr;

Unbekannte zerstachen in der Nacht zum Freitag drei Reifen eines geparkten, grauen Kleinwagens auf der Moselstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell