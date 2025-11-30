PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Batterien und Treibstoff entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Sankt Katharinenweg;

Tatzeit: zwischen 27.11.2025, 17.00 Uhr und 28.11.2025, 09.00 Uhr;

Unbekannte machten sich auf einer Baustelle am Sankt Katharinenweg an zwei Baustellenfahrzeugen zu schaffen. Sie zapften jeweils Treibstoff ab und bauten die Starterbatterien aus. Die Taten hatten sich in der Zeit zwischen dem 27.11.2025, 17.00 Uhr und dem 28.11.2025, 09.00 Uhr zugetragen. Am Vortag ist einem Zeugen bei den Arbeiten mehrfach ein VW Golf oder VW Polo aufgefallen, dessen Insassen sich auffällig für die Baustelle oder die Baufahrzeuge zu interessieren schienen. Ob ein Zusammenhang besteht ist nicht sicher.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 13:23

    POL-BOR: Gronau - Einbrecher flüchten

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Alstätter Straße; Tatzeit: 27.11.2025, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr; Ein Zeuge hörte am Donnerstagnachmittag verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück an der Alstätter Straße. Dort beobachtete er, wie sich zwei 25- bis 30-jährige Männer mit einem Werkzeug auf der Gartenseite des Nachbarhauses an einem Fenster zu schaffen machten. Als die zwei 175 bis 180 Zentimeter großen ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:22

    POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fenster aufgehebelt

    Ahaus-Alstätte (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Öddingstraße; Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr; Am Freitag drangen Unbekannte zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Öddingstraße in Ahaus-Altstätte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf der rückwärtigen, zum Garten gelegenen Seite auf und kletterten ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:22

    POL-BOR: Bocholt - Schmuck aus Dachgeschosswohnung entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Blücherstraße; Tatzeit: 28.11.2025, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr; Unbekannte entwendeten aus einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße Schmuck. Wie die Täter am Freitag, zwischen 13.35 Uhr und 19.00 Uhr, in das Haus und die Wohnung eindrangen steht derzeit nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren