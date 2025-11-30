Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Batterien und Treibstoff entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Sankt Katharinenweg;

Tatzeit: zwischen 27.11.2025, 17.00 Uhr und 28.11.2025, 09.00 Uhr;

Unbekannte machten sich auf einer Baustelle am Sankt Katharinenweg an zwei Baustellenfahrzeugen zu schaffen. Sie zapften jeweils Treibstoff ab und bauten die Starterbatterien aus. Die Taten hatten sich in der Zeit zwischen dem 27.11.2025, 17.00 Uhr und dem 28.11.2025, 09.00 Uhr zugetragen. Am Vortag ist einem Zeugen bei den Arbeiten mehrfach ein VW Golf oder VW Polo aufgefallen, dessen Insassen sich auffällig für die Baustelle oder die Baufahrzeuge zu interessieren schienen. Ob ein Zusammenhang besteht ist nicht sicher.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell