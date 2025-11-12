Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Versuchter Einbruch in Kiosk; Neuenkirchen: Frontal gegen Baum

Heidekreis (ots)

12.11.2025 / Versuchter Einbruch in Kiosk

Neuenkirchen: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr, in einen Kiosk in der Hauptstraße einzudringen. Dabei beschädigten die Täter die Fensterscheibe. Betreten wurde das Geschäft jedoch nicht. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

11.11.2025 / Frontal gegen Baum

Neuenkirchen: Am Dienstag kam es gegen 12:50 Uhr auf der Frielinger Straße (K 17) zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Kreisstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchen und setzte zum Überholen vorausfahrender Fahrzeuge, einem weiteren Auto sowie einer Sattelzugmaschine, an. Während des Überholvorganges bog der Sattelzug, vermutlich ohne den Fahrrichtungsanzeiger zu benutzen, nach links ab. Der 50-Jährige touchierte mit seinem Auto, trotz Bremsvorgang, die abbiegende Sattelzugmaschine und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Dabei wurde der Verunfallte nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell