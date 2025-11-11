POL-HK: Wietzendorf: Kleintransporter entwendet; Wietzendorf: Unfall mit drei Beteiligten; Walsrode: Bei Auffahrunfall leicht verletzt; Walsrode: Unfallflüchtige gesucht

Polizeiinspektion Heidekreis

10.11.2025 / Kleintransporter entwendet

Wietzendorf: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Montag, zwischen 03:15 Uhr und 03:45 Uhr, auf das umfriedete Firmengelände eines Großhandels am Twistelmoor in Bockel. Hierfür öffneten die Täter das Zufahrtstor gewaltsam. Sie entwendeten schließlich einen weißen Transporter der Marke Iveco mit polnischem Kennzeichen. Zudem bauten die Diebe den GPS-Tracker vermutlich am Autobahnparkplatz Am Stübeckshorn (A 7) aus. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

10.11.2025 / Unfall mit drei Beteiligten

Wietzendorf: Am Montagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Höhe Bockel zu einem Auffahrunfall, bei dem schließlich drei Autos beschädigt wurden. Ein 23-Jähriger fuhr hier auf ein vorausfahrendes Fahrzeug, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgendes Auto konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 23-Jährigen auf, das wiederum erneut auf das erste, bereits beschädigte Auto geschoben wurde. Bei dem Unfallgeschehen wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

10.11.2025 / Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Walsrode: Am Montag hielt eine 32-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt auf der L 190, zwischen Beetenbrück und Walsrode, an. Hintergrund waren Absicherungs- bzw. Absperrmaßnahmen der örtlichen Feuerwehr. Eine 19-Jährige nahm dies mit ihrem nachfolgenden Auto zu spät wahr und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. In diesem befand sich auch eine 12-Jährige, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

05.11.2025 / Unfallflüchtige gesucht

Walsrode: Bereits am 05.11.2025 kam es gegen 11:50 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztezentrums in der Saarstraße 16 zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau beschädigte dabei mit ihrem gelben Auto das Fahrzeug eines älteren Ehepaares. Dabei stieß das flüchtige Fahrzeug mit der Front gegen die Beifahrertür des Ehepaares. Die Unfallverursacherin, eine Frau mit blonden Haaren, setzte ihre Fahrt jedoch einfach fort. Die Polizei in Walsrode sucht nun die Unfallflüchtige und bittet um Hinweise an 05161-48640.

