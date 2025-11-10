Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Sachsen: Nach Einbruch in Landmaschinenhandel: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt und Tatverdächtiger ermittelt

Heidekreis (ots)

09.11.2025 / Nach Einbruch in Landmaschinenhandel: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt und Tatverdächtiger ermittelt

Soltau/Sachsen: Bezugnehmend auf die gestrige Pressemitteilung zu dem Einbruch in einen Landmaschinenhandel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6154342), kann die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilen, dass das mutmaßliche Diebesgut sowie ein Tatverdächtiger in Sachsen, an der Grenze zu Tschechien, festgestellt wurden. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten am Sonntagmorgen einen 51-jährigen Mann mit seinem Transporter auf der Autobahn 17 und entdeckten auf der Ladefläche unter anderem originalverpackte Motorgeräte sowie Elektrowerkzeuge, die einen Rückschluss auf das Soltauer Geschäft ziehen ließen. Der Tatverdächtige wurde, in Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Dresden, nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt.

