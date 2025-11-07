Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Neuer Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

06.11.2025 / Neuer Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Die Polizei im Heidekreis hat einen neuen Leiter Einsatz. Der 35-jährige Polizeirat Dennis Schrader trat im Oktober das Führungsamt in Soltau an und beerbte damit Polizeioberrat Rainer Kahr, der bereits am 30. Juni nach fast 45 Dienstjahren in seine wohlverdiente Pension verabschiedet worden war.

Als neuer Leiter Einsatz koordiniert Polizeirat Schrader mit den Mitarbeitenden seines Sachgebietes die Einsatzbereiche innerhalb der Polizeiinspektion und trägt unter anderem die Verantwortung für den Einsatz- und Streifendienst in Soltau sowie für die Polizeistation Schneverdingen. Auch die Verfügungseinheit, eine speziell ausgebildete Gruppe mit Sitz in Bad Fallingbostel, die neben der Verkehrssicherheitsarbeit auch für besondere Einsatzlagen eingesetzt wird, gehört zu seinem Aufgabengebiet. Wenn zudem ein größerer Einsatz vorliegt, wird dieser ebenfalls durch das Sachgebiet Einsatz geplant und durchgeführt.

Für den jungen Polizeirat ist es nach dem abgeschlossenen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei die erste Verwendung im höheren Dienst. Zuvor sammelte er reichlich Erfahrung in unterschiedlichsten Funktionen im Einsatz- und Ermittlungsbereich in der Polizeidirektion Hannover.

"Nun blicke ich gespannt und voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe hier im Heidekreis!", so Dennis Schrader, der gemeinsam mit seiner Partnerin in der Region Hannover lebt. Dabei ist es ihm wichtig, gemeinsam mit seinen neuen Kolleginnen und Kollegen die nächsten Schritte zu gestalten und die Herausforderungen zu meistern, die die verantwortungsvolle Arbeit im täglichen Dienst mit sich bringt. "Dabei geht es mir konkret um die Sicherheit im Alltag - und um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Polizei!". Hierbei möchte er auch auf die Verkehrssicherheitsarbeit einen besonderen Fokus legen.

Inspektionsleiter Jens Heuchert freut sich natürlich über den Neuzugang: "Damit sind wieder alle drei herausgehobenen Führungsdienstposten in der Inspektionsleitung vollständig besetzt! Und dass Dennis super ins vorhandene Team passt, hat sich bereits in den ersten Tagen herausgestellt."

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell