Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft; Schneverdingen: Erneut Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen

Heidekreis (ots)

05.11.2025 / Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Walsrode: Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen, etwa gegen 05:00 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Moorstraße mit einem Gullydeckel einzuschlagen. Dies misslang jedoch, sodass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

05.11.2025 / Erneut Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte machten sich in der Nacht zu Mittwoch erneut an mehreren Autos zu schaffen, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden. Die Täter schlugen hierfür die Fahrer- bzw. Beifahrerscheiben von drei Fahrzeugen, die im Hasweder Weg, im Birkenweg und im Steinkamp standen, ein. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

