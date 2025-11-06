POL-HK: Walsrode: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft; Schneverdingen: Erneut Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen
Heidekreis (ots)
05.11.2025 / Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft
Walsrode: Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen, etwa gegen 05:00 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Moorstraße mit einem Gullydeckel einzuschlagen. Dies misslang jedoch, sodass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.
05.11.2025 / Erneut Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen
Schneverdingen: Unbekannte machten sich in der Nacht zu Mittwoch erneut an mehreren Autos zu schaffen, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden. Die Täter schlugen hierfür die Fahrer- bzw. Beifahrerscheiben von drei Fahrzeugen, die im Hasweder Weg, im Birkenweg und im Steinkamp standen, ein. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell