POL-HK: Hademstorf: In Haus eingestiegen; Bispingen: Gegen Ampel gefahren; Walsrode: Scheiben mit Gullydeckel eingeworfen; Bispingen: In Bauernhaus eingeschlichen; Soltau: Eigentümer zu Fahrrad gesucht (FOTO)

Heidekreis (ots)

04.11.2025 / In Haus eingestiegen

Hademstorf: Unbekannte stiegen am Dienstag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, durch das geöffnete Fenster eines Einfamilienhauses "Im Winkel" ein und entwendeten Bargeld sowie eine Geldbörse. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

04.11.2025 / Gegen Ampel gefahren

Bispingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am späten Dienstagabend zu einem verunfallten Auto gerufen, das an der Einmündung Behringer Straße/Drosselweg gegen eine Ampel gefahren ist. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten zunächst nur das stark beschädigte Fahrzeug fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in unmittelbarer Nähe der alkoholisierte Fahrzeughalter angetroffen werden. Bei der weiteren Sachverhaltsklärung verhärtete sich der Verdacht, dass es sich dabei womöglich auch um den Fahrer des verunfallten Autos handelt. Dies bestritt der 51-Jährige jedoch, dessen Atemalkoholtest einen Wert von 1,66 Promille anzeigte. Daher wurde ihm abschließend eine Blutprobe entnommen. Ob der Mann aus dem Landkreis Harburg nun das Fahrzeug gefahren ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

04.11.2025 / Scheiben mit Gullydeckel eingeworfen

Walsrode: Das Bürogebäude eines Autohändlers wurde in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen Ziel von Unbekannten, die mit einem Gullydeckel zwei Fensterscheiben einwarfen und sich damit Zugang verschafften. Diebesgut wurde jedoch nicht erlangt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

04.11.2025 / In Bauernhaus eingeschlichen

Bispingen: Unbekannte schlichen sich zwischen Montagabend und Dienstagabend in ein Bauernhaus in Volkwardingen ein und entwendeten schließlich Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

31.10.2025 / Eigentümer zu Fahrrad gesucht (FOTO)

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten bereits am 31.10.2025 ein grau-schwarzes Herrenrad des Herstellers Prophete (Geniesser 500) sicher, das vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer zu diesem Fahrrad (siehe Foto) und nimmt Hinweise unter 05191-93800 entgegen.

