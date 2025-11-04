POL-HK: Soltau: Unfallflucht nach Kollision mit Gebäude
Heidekreis (ots)
04.11.2025 / Unfallflucht nach Kollision mit Gebäude
Soltau: Bereits in der Zeit vom 26.10.2025, 09:00 Uhr bis 28.10.2025, 16:45 Uhr, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Hausecke des Gebäudes der Bergstraße 2, Ecke Postgang, und verursachte einen größeren Schaden am Bauerwerk sowie an der Glasfassade. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile könnte das flüchtige Fahrzeug vom Hersteller MAN stammen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.
