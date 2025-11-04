Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallflucht nach Kollision mit Gebäude

Heidekreis (ots)

04.11.2025 / Unfallflucht nach Kollision mit Gebäude

Soltau: Bereits in der Zeit vom 26.10.2025, 09:00 Uhr bis 28.10.2025, 16:45 Uhr, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Hausecke des Gebäudes der Bergstraße 2, Ecke Postgang, und verursachte einen größeren Schaden am Bauerwerk sowie an der Glasfassade. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile könnte das flüchtige Fahrzeug vom Hersteller MAN stammen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

