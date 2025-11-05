PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

05.11.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall

Schwarmstedt: Am Mittwochmittag kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Grindau und Hope (Hoper Weg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam hier ein 53-Jähriger mit seinem Auto in Fahrtrichtung Hope gegen 13:25 Uhr alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Bei dem Unfall wurde der Mann tödlich verletzt. Der Hoper Weg war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16:00 Uhr voll gesperrt.

