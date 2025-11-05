POL-HK: Schwarmstedt: Tödlicher Verkehrsunfall
Heidekreis (ots)
05.11.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall
Schwarmstedt: Am Mittwochmittag kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Grindau und Hope (Hoper Weg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam hier ein 53-Jähriger mit seinem Auto in Fahrtrichtung Hope gegen 13:25 Uhr alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Bei dem Unfall wurde der Mann tödlich verletzt. Der Hoper Weg war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16:00 Uhr voll gesperrt.
