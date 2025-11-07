Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Schaufensterscheibe eingeworfen; Bispingen/A 7: Auto überschlägt sich (Foto); Soltau/A 7: Glück im Unglück (Foto)

Heidekreis (ots)

06.11.2025 / Schaufensterscheibe eingeworfen

Dorfmark: Unbekannte warfen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, die Schaufensterscheibe einer leerstehenden Apotheke in der Hauptstraße ein. Hierfür nutzten die Täter einen Gullydeckel. Das Gebäude wurde jedoch nicht betreten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

06.11.2025 / Auto überschlägt sich (Foto)

Bispingen/A 7: Am Donnerstagmorgen kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen, zu einem schwereren Verkehrsunfall. Hier kam das Auto eines 30-Jährigen aufgrund eines Reifenplatzers bei hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend an einer Böschung, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Der 30-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Seine beiden Mitfahrer, Männer im Alter von 35 und 59 Jahren, wurden schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

06.11.2025 / Glück im Unglück (Foto)

Soltau/A 7: Glück im Unglück hatte ein 58-Jähriger auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, als er kurz vor 14:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Soltau-Süd mit seinem Kleintransporter auf einen Sattelauflieger fuhr, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Trotz des dramatischen Schadensbildes, konnte der Mann seinen Transporter leichtverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Für die Bergung wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell