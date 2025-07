Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht im Gegenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 11.06.2025, um 22:15 Uhr, B 64, Höhe Bad Gandersheim Zur angegeben Tatzeit ist ein 63-jähriger Seesener mit seinem braunen Pkw Volvo aus Richtung Seboldshausen kommend in Richtung Kreiensen gefahren. Höhe Bad Gandersheim ist ihm in einer leichten Linkskurve ein heller Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen. Hierdurch kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390.(bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell