Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Detonation; Schneverdingen: Nach Graffiti gestellt

Heidekreis (ots)

09.11.2025 / Detonation

Schneverdingen: Am Sonntagabend, gegen 20:40 Uhr, kam es an der Fassade eines Geschäftes, das im Erdgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes in der Bahnhofstraße liegt, zu einer Detonation. Bei dem Geschehen wurden die Glasscheiben des derzeit ungenutzten Friseursalons stark beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Sofortfahndung konnten zwei Tatverdächtige, Männer im Alter von 24 und 33 Jahren, angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt. Trotz der Tatsache, dass bereits Verdächtige festgestellt werden konnten, bittet die Polizei unter 05191-93800 um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen.

08.11.2025 / Nach Graffiti gestellt

Schneverdingen: Zeugen meldeten in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen auf dem Gelände der KGS Schneverdingen, die Wände mit Farbe besprayen würden. Die Überprüfung ergab schließlich, dass die Wand eines Trafo-Häuschens, in unmittelbarer Nähe zur dortigen Sporthalle, mit einem Graffiti versehen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Sofortfahndung konnten die Einsatzkräfte noch einen 18-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Der Heranwachsende wurde für weitere Maßnahmen zur örtlichen Polizeiwache transportiert und anschließend entlassen.

