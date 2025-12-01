Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Am Bahnhof;

Tatzeit: 28.11.2025, 13.45 Uhr;

Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Alstätte. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten circa 2,5 Tonnen Messing aus einem Lager. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Tatzeitraum über mehrere Wochen erstreckt.

Wer hat in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen in dem Bereich machen können? Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell