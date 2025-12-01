PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Am Bahnhof;

Tatzeit: 28.11.2025, 13.45 Uhr;

Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Alstätte. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten circa 2,5 Tonnen Messing aus einem Lager. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Tatzeitraum über mehrere Wochen erstreckt.

Wer hat in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen in dem Bereich machen können? Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:50

    POL-BOR: Legden - Ausgewichen und gegen Leitplanke gefahren

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, Bleikenkamp; Unfallzeit: 30.11.2025, 02.20 Uhr; Eine Leitplanke touchiert hat ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Legden. Der 37-jährige fuhr gegen 02.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Richtung Dorf Münsterland. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort in einer Rechtskurve ein anderes Auto entgegen, welches die Kurve schnitt und sich zum Teil auf seiner Fahrspur ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:49

    POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Eisenbahnweg; Unfallzeit: 30.11.2025, zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr; Einen Opel Insignia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der geparkte Wagen stand am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Eisenbahnstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto im hinteren linken Bereich und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:47

    POL-BOR: Gronau - Brand an Bauwagen gelegt / Polizei sucht Zeugen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Hermann-Löns-Straße; Tatzeit: 30.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 09.15 Uhr; Durch ein Feuer beschädigt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Bauwagen und ein Stahlcontainer in Gronau. Diese befanden sich auf einer Baustelle am Hermann-Löns-Weg. Unbekannte Täter setzen den Bauwagen in Brand und beschmierten die ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren