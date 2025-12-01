PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erfolgreicher Fahndungseinsatz nach bewaffnetem Raub - Drei Tatverdächtige festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit: 01.12.2025, 01.40 Uhr;

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Fast-Food-Filiale in Bocholt in der Nacht zum Montag hat die Polizei bei ihren Fahndungsmaßnahmen drei Tatverdächtige festnehmen können.

Gegen 01:58 Uhr waren mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einem Raubdelikt in eine Filiale an der Straße "Im Königsesch" entsandt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten drei maskierte Täter die Filiale betreten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die vier anwesenden Angestellten bedroht. Sie fesselten die Mitarbeiter mit Kabelbindern und erbeuteten Bargeld und die Mobiltelefone der Anwesenden. Anschließend verließ das Trio das Restaurant und flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fiel einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet ein Pkw auf, der mit drei Männern besetzt war. Da die Täterbeschreibung zutraf, wurde der Wagen angehalten und überprüft. Im Kofferraum des Wagens fanden die Einsatzkräfte eine Umhängetasche mit einer größeren Menge Bargeld sowie weiteres Beweismaterial. Die drei Insassen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Ebenso wurden Mobiltelefone und Bekleidung als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei prüft derzeit die Hintergründe der Tat sowie mögliche weitere Tatbeteiligungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

