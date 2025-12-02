POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Goorstraße; Tatzeit: 02.12.2025, 01.55 Uhr; Auf einen geparkten Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Gronau. Gegen 02.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie die Alarmanlage ihres Fahrzeugs hörte und über ihre Überwachungskamera eine verdächtige Person erkennen konnte. Der bislang unbekannte Mann versuchte, die hintere Tür ihres Autos zu öffnen. Dabei wurde ...

