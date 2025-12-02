PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Burggrafenstraße;

Unfallzeit: 25.11.2025, zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Einen schwarzen Leapmotor C10 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto stand Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr auf einer Grundstückseinfahrt an der Burggrafenstraße. Ein Unbekannter beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel und Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

