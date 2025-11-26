Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 22. November 2025 07:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 07:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter Kupferleisten vom Dach einer Kirche in der Wallstraße. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 24. November 2025 20:45 Uhr bis Dienstag, 25. November 2025 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Bildungswerkes in der Graf-Stauffenberg-Straße und entwendeten Kupferfallrohre. Es entstand ein Schaden von 150,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Baustellencontainer

In der Zeit zwischen Montag, 24. November 2025 16:30 Uhr bis Dienstag, 25. November 2025 07:20 Uhr begaben sich Täter auf eine Baustelle in der Löninger Straße, öffneten gewaltsam zwei Baustellencontainer und entwendeten diverse Werkzeuge und Starkstromkabel. Es entstand ein Schaden von 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 24. November 2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 25. November 2025 07:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Kirche in der Straße Kirchplatz und entwendeten Kupferfallrohre. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. November 2025 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia in rot mit nicht deutschem Kennzeichen, welcher auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. November 2025 gegen 14:40 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Werlte mit ihrem Pkw die Molberger Straße in Richtung Cloppenburg. Hierbei kam ihm ein weißer Transporter entgegen, dieser kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel vom Pkw der 38-Jährigen. Der Verursachende Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

