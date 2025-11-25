Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht des unerlaubten Handelns mit Cannabis

Am Montag, den 24.11.2025, befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:50 Uhr die Amselstraße in Cloppenburg und wurde auf einen PKW aufmerksam, der die Straße versperrte. Beim Erblicken der Beamten entfernte sich der PKW fluchtartig von der Örtlichkeit. In unmittelbarer Nähe dazu erblickte die Streifenwagenbesatzung einen 23-jährigen Mann aus Cloppenburg, der in der Vergangenheit bereits im Rahmen der Betäubungsmittelkriminalität in Erscheinung getreten war. Auch dieser ergriff sodann zu Fuß die Flucht und warf eine mitgeführte Plastiktüte in eine Grünanlage. Der Cloppenburger konnte gestellt und der Inhalt der Tüte in Augenschein genommen werden. Mindestens 500 Gramm Cannabis sowie ein hoher vierstelliger Geldbetrag wurden bei dem nunmehr Beschuldigten aufgefunden. Es folgte auf Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung durch den richterlichen Bereitschaftsdienst eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen, die jedoch keine weiteren Funde hervorbrachte. Die Betäubungsmittel, das Geld und die mitgeführten Mobiltelefone wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Cannabis eingeleitet.

Löningen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Sonntag, 23. November 2025 20:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 08:00 Uhr vermutlich mittels Sprengkörper/Böller den Briefkasten einer Wohnung in der Straße Alter Postweg. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 23. November 2025 23:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 07:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW Tiguan in schwarz, welcher in der Berliner Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei aus Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, 24. November 2025 gegen 11:25 Uhr befuhr ein 25-jähirger Mann aus Quakenbrück mit seinem Pkw die K 176/Calhorner Straße in Richtung Bartmannsholte. In der dortigen abknickenden Vorfahrt geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Essen (Old.). Beide wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

