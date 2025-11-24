PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand

Am Sonntag, 23. November 2025 gegen 21:08 Uhr kam es zu einem Brand in der Reinekestraße. Augenscheinlich durch abgestellte Asche geriet der Anbau einer Garage mit gelagertem Kaminholz in Brand, dieser weitete sich auf eine Tanne im Nachbarsgarten aus. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme liegt noch nicht vor.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 23. November 2025 gegen 04:05 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Straße Neuer Markt befuhr. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 22. November 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 23. November 2025 07:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Transporter in grau, welcher auf einem Grundstück in der Carumer Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf rund 7.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 23. November 2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi Q3 in weiß, welcher auf einem Grundstück in der Straße Am Klapphaken abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

