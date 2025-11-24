Cloppenburg/Vechta (ots) - 26683 Saterland OT Strücklingen - Sachbeschädigung an PKW Am 22.11.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:34 Uhr, beschädigte/n bisher unbekannte/r Täter einen VW Polo, welcher an der Straße Wübbethun in Strücklingen abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat ...

