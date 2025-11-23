Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Strücklingen - Sachbeschädigung an PKW

Am 22.11.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:34 Uhr, beschädigte/n bisher unbekannte/r Täter einen VW Polo, welcher an der Straße Wübbethun in Strücklingen abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell