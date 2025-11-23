PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Strücklingen - Sachbeschädigung an PKW

Am 22.11.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:34 Uhr, beschädigte/n bisher unbekannte/r Täter einen VW Polo, welcher an der Straße Wübbethun in Strücklingen abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

