POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 21./22.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Strücklingen - Einbruch in Spielhalle
Am 22.11.2025, gg. 03:08 Uhr brachen Unbekannte in eine Spielhalle an
der Bahnhofstraße in 26683 Saterland/ Strücklingen ein.
Nachdem sich die unbekannten Täter Zugang in die Spielhalle 
verschafft hatten, wurde Spielautomaten aufgebrochen. Trotz des 
zügigen Eintreffens der Polizei konnten die Täter nicht gestellt 
werden. 
Sie entfernten sich zuvor in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe 
können derzeit keine Angaben gemacht werden.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Grüner Hof 59
Tel 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

