Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 21./22.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Strücklingen - Einbruch in Spielhalle Am 22.11.2025, gg. 03:08 Uhr brachen Unbekannte in eine Spielhalle an der Bahnhofstraße in 26683 Saterland/ Strücklingen ein. Nachdem sich die unbekannten Täter Zugang in die Spielhalle verschafft hatten, wurde Spielautomaten aufgebrochen. Trotz des zügigen Eintreffens der Polizei konnten die Täter nicht gestellt werden. Sie entfernten sich zuvor in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

