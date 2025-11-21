Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 19.11.2025 (00:00 Uhr) bis Donnerstag, den 20.11.2025 (16:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Windmühlenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 20.11.2025, wurde ein 29-jähriger PKW-Führer aus Vechta in der Driverstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Drogenvortests eine Beeinflussung durch THC und Kokain heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Goldenstedt - Schmiererei führt zu Polizeieinsatz

Am Donnerstag, den 20.11.2025, beschmierte ein unbekannter Täter innerhalb der Marienschule Goldenstedt eine Toilettenwand mit einem kleinen Schriftzug, der eine Gewalttat am Folgetag ankündigen sollte. Die Polizei wurde hinzugezogen, eine Gefährdungsbewertung durchgeführt. Die Gesamtumstände deuteten auf eine sehr unwahrscheinliche Umsetzung einer solchen Tat hin. Gleichwohl waren Polizeikräfte am Vormittag des 21.11.2025 im Bereich der Schule vor Ort, um den Ablauf zu überprüfen. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 20.11.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 07:20 Uhr einen geparkten PKW Peugeot auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Große Straße". Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden am Außenspiegel wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf unter 05494/9142021 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell