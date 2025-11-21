PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 19.11.2025 (00:00 Uhr) bis Donnerstag, den 20.11.2025 (16:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Windmühlenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 20.11.2025, wurde ein 29-jähriger PKW-Führer aus Vechta in der Driverstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Drogenvortests eine Beeinflussung durch THC und Kokain heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Goldenstedt - Schmiererei führt zu Polizeieinsatz

Am Donnerstag, den 20.11.2025, beschmierte ein unbekannter Täter innerhalb der Marienschule Goldenstedt eine Toilettenwand mit einem kleinen Schriftzug, der eine Gewalttat am Folgetag ankündigen sollte. Die Polizei wurde hinzugezogen, eine Gefährdungsbewertung durchgeführt. Die Gesamtumstände deuteten auf eine sehr unwahrscheinliche Umsetzung einer solchen Tat hin. Gleichwohl waren Polizeikräfte am Vormittag des 21.11.2025 im Bereich der Schule vor Ort, um den Ablauf zu überprüfen. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 20.11.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 07:20 Uhr einen geparkten PKW Peugeot auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Große Straße". Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden am Außenspiegel wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf unter 05494/9142021 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:45

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Flächenbrand Am Donnerstag, den 20.11.2025, gerieten gegen 17:30 Uhr Überreste von Stroh auf einer Fläche von ca. 30 qm am Falkenweg in Brand. Die Brandursache ist unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe löschte den Brand. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Saterland / Scharrel - Tier verursacht Unfall Am Donnerstag, den 20.11.2025, befuhr eine 56-jährige PKW-Führerin ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:44

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kleiner Brand in Küche Am Freitag, den 21.11.2025, wurden diverse Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus an der Sevelter Straße ausgelöst. Grund war ein kleines Feuer innerhalb einer Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand und lüftete das Gebäude. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:58

    POL-CLP: Weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls von Schokoladen-Artikeln Am Dienstag, den 18.11.2025, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem umfangreichen Diebstahl von Schokoladen-Artikeln in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Alter Schützenplatz" in Molbergen. Ein 44-jähriger Mann ohne deutschen Wohnsitz verließ fluchtartig mit einem Einkaufswagen voller Schokoladen-Artikel im Gesamtwert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren