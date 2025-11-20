Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls von Schokoladen-Artikeln

Am Dienstag, den 18.11.2025, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem umfangreichen Diebstahl von Schokoladen-Artikeln in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Alter Schützenplatz" in Molbergen. Ein 44-jähriger Mann ohne deutschen Wohnsitz verließ fluchtartig mit einem Einkaufswagen voller Schokoladen-Artikel im Gesamtwert von ca. 700,- EUR den Markt und begab sich in Richtung Ortsmitte. Mitarbeiter des Verbrauchermarktes nahmen die Verfolgung auf und kontaktierten die Polizei. Im Rahmen seiner Flucht konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann bereits wegen gleichgelagerter Sachverhalte, unter anderem im Raum Osnabrück, in Erscheinung getreten war. Insofern wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen, da der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls bestand. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde die vorläufige Festnahme und eine Vorführung beim zuständigen Amtsgericht angeordnet. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Cloppenburg am 19.11.2025 wurde der Mann im Rahmen der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Im Kontext des Sachverhaltes kam es zu der Sichtung eines PKW Ford Mondeo in schwarz mit rumänischem Kennzeichen auf dem Parkplatz vor dem Verbrauchermarkt. Dieser könnte im Zusammenhang mit dem Diebstahl gestanden haben. Zeugen, die dies bestätigen können oder anderweitige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - PKW-Führerin bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag, den 18.11.2025, meldeten unterschiedliche Verkehrsteilnehmer einen PKW, der in auffälliger Fahrweise und teilweise in Schlangenlinien zwischen Peheim und Molbergen unterwegs war. In Höhe des Kreisverkehrs in Molbergen überfuhr der PKW desweiteren eine Verkehrsinsel und setzte seine Fahrt in Richtung Cloppenburg fort. Kurz hinter Molbergen kam der PKW auf der Cloppenburger Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Fahrzeugführerin. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme verdichteten sich die Hinweise darauf, dass die 27-jährige PKW-Führerin aus Molbergen unter dem Einfluss starker Beruhigungsmittel gestanden haben könnte. Sie wurde im Nachgang schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Molbergerin wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Kurz vor dem Verkehrsunfall hinter dem Ortsausgang Molbergen musste der Führer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs einen Gefahrenbremsung vollziehen, da die Molbergerin auf die Gegenfahrbahn geriet. Dieser und weitere Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

