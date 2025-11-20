Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit hoher Anzahl an Verletzten - Vollsperrung der B 213 / Ahlhorner Straße

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kam es gegen 15:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ahlhorner Straße / B 213 zwischen Cloppenburg und Hoheging. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren vier PKW mit insgesamt sieben Personen hintereinander die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ahlhorn. Verkehrsbedingt musste ein 49-jähriger Oldenburger bremsen. Ein nachfolgendes Fahrzeug, besetzt mit drei Personen aus dem Raum Oldenburg im Alter zwischen 37 und 58 Jahren bremste ebenfalls rechtzeitig. Ein weiteres Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen aus dem Raum Oldenburg (34 Jahre und 58 Jahre), leitete ebenfalls rechtzeitig ein Bremsmanöver ein. Dies übersah allerdings 28-jähriger PKW-Führer aus Cappeln und fuhr ungebremst auf die vor ihm wartenden Fahrzeuge auf. In der Folge wurden alle PKW aufeinander geschoben, der Sachschaden auf ca. 25000,- geschätzt. Im Ergebnis wurden sechs Personen leicht, eine Person schwer verletzt.

Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, der Rettungsdienst und die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften eingesetzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 213 im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Nach ca. 1 ½ Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Cloppenburg - Kupferkabel entwendet

In der Zeit von Dienstag, den 18.11.2025 (17:00 Uhr) bis Mittwoch, den 19.11.2025 (07:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße und entwendeten ca. 100 Meter Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, den 19.11.2025, befuhr ein 35-jähriger PKW-Führer aus Damme die B 72 in Fahrtrichtung Bühren. Im Verlauf musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah eine nachfolgende 29-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 50000,- EUR.

Molbergen - Außenspiegel beschädigt - Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kam es gegen 19:30 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Transporter und einem LKW im Begegnungsverkehr. Bei beiden Fahrzeugen wurde der jeweilige linke Außenspiegel stark beschädigt. Hinsichtlich des Verkehrsunfallhergangs werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Cappeln - PKW-Führerin bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 19.11.2025, befuhr eine 47-jährige Cloppenburgerin die Taubenstraße in Fahrtrichtung Plauk und kam nach einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Die Cloppenburgerin wurde hierbei leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Schaden am PKW wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Cappeln - Werbeschild verbogen - Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, den 19.11.2025, touchierte ein unbekannter LKW gegen 18:30 Uhr ein Werbeschild auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Großer Kamp". Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Im Nachgang entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 18.11.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 21:00 Uhr und 00:00 Uhr einen Gartenzaun auf einem Parkplatz an der Straße Hasedeich. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

