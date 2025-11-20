Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 19.11.2025, verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 16:30 Uhr und 18:05 Uhr gewaltsam Zutritt über eine rückwärtige Terrassentür zu einem Einfamilienhaus an der Dechant-Meyer-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Diebstahl von Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 18.11.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW Mercedes B-Klasse auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 19.11.2025, befuhr eine 31-jährige PKW-Führerin aus Vechta die Münsterstraße in Fahrtrichtung Diepholz. Eine 21-jährige PKW-Führerin aus Osnabrück befuhr die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Lohner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende Vechtaerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 31-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000,- EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vechta - PKW gerät in Graben - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 19.11.2025, befuhr eine 52-jährige PKW-Führerin aus Emstek die Loher Straße in Fahrtrichtung Bakum. Ein LKW mit Auflieger bog von der Straße "Große Heide" nach links auf die Loher Straße ein und übersah die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Emstekerin. Diese wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer des LKWs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Emstekerin blieb unverletzt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 19.11.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09:48 Uhr und 09:57 Uhr einen geparkten PKW Mercedes (E-Klasse) auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/8084622 entgegen.

Lohne - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 19.11.2025, bog ein 26-jähriger PKW-Führer aus Lohne von der Keetstraße nach links auf die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage ab. Dabei übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne, der die Einmündung mit Ampelanlage überquerte. Der Jugendliche wurde vom PKW erfasst und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde infolge des Verkehrsunfalls gegen einen weiteren PKW geschleudert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1200,- EUR.

Damme - Brand eines Carports

Am Mittwoch, den 19.11.2025, geriet gegen 16:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Carport an der Lenaustraße in Brand. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude im Umfeld konnte durch die ca. 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Damme, Holdorf, Borringhausen und Osterfeine verhindert werden. Im Carport war unter anderem Brennholz gelagert. Aufgrund er starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schaden wurde ersten Erkenntnissen nach auf ca. 10000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

