Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 18.11.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr einen geparkten PKW Kia Sportage auf dem Parkplatz des Schwimmbades Saterland an der Schulstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Mittwoch, den 19.11.2025, befuhr eine 29-jährige PKW-Führerin aus Barßel, sowie Beifahrerin (1 Jahr), die Feldstraße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Barßelerin auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 44-jährigen Frau aus Barßel sowie ihres Beifahrers (12 Jahre) kam. Bis auf das 1-jährige Kind wurde alle Beteiligten leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 37000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell