Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kleiner Brand in Küche

Am Freitag, den 21.11.2025, wurden diverse Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus an der Sevelter Straße ausgelöst. Grund war ein kleines Feuer innerhalb einer Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Emstek / Schneiderkrug - Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag, den 20.11.2025, befuhr ein 33-jähriger PKW-Führer aus Emstek gegen 16:40 Uhr die Hansestraße in Fahrtrichtung Visbeker Straße. Als er verkehrsbedingt abbremste übersah dies ein nachfolgender 39-jähriger PKW-Führer aus Diepholz und fuhr auf. Der Emsteker wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11000,- EUR.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Donnerstag, den 20.11.2025, befuhr ein 36-jähriger PKW-Führer aus Essen (Oldb) die Lange Straße und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Im Rahmen des Verkehrsunfalls entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel. Der Essener beseitigte am Unfallort KFZ-Teile und entfernte sich unerlaubt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dieser ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Essen (Oldb) - Traktor gerät in Brand

Am Freitag, den 21.11.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldb) gegen 07:30 Uhr in die Bunner Straße zu einem Brand alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Traktor unter einem Abdach in Brand und wurde vollständig zerstört. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

