Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei schwere Raubtaten in Hechthausen - Zwei Täter auf der Flucht gestellt und in Untersuchungshaft - Fahndung und Ermittlungen laufen weiter

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Sonntagabend (25.05.2025) kam es gegen 22:15 Uhr zu zwei schweren Raubtaten in der Straße Im Harder in Hechthausen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gingen vier Täter einen 59-jährigen Anwohner an, verließen das Haus jedoch ohne Diebesgut. Der 59-jähriger Mann wurde durch die Tat leicht verletzt. Kurz darauf gingen die Täter im Nachbarhaus einen 36-jährigen Anwohner an und entwendeten hier diverse Gegenstände. Der 36-jährige blieb körperlich unverletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem PKW.

Es folgten groß angelegte Fahndungsmaßnahmen unter anderem im Raum Hemmoor, auch mittels Polizeihubschrauber. Im Rahmen dieser Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, beide 20 Jahre alt, aus Hemmoor und aus Stade, gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im PKW wurden entsprechendes Diebesgut und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade ordnete das Amtsgericht Otterndorf am gestrigen Nachmittag Untersuchungshaft für die beiden Männer an. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Zwei weitere Täter sind weiterhin flüchtig. Die Fahndungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Ebenso laufen die Ermittlungen, auch zum Tathintergrund, weiter auf Hochtouren. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

