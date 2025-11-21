Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Flächenbrand

Am Donnerstag, den 20.11.2025, gerieten gegen 17:30 Uhr Überreste von Stroh auf einer Fläche von ca. 30 qm am Falkenweg in Brand. Die Brandursache ist unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe löschte den Brand. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Saterland / Scharrel - Tier verursacht Unfall

Am Donnerstag, den 20.11.2025, befuhr eine 56-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland die Hauptstraße in Richtung Sedelsberg. Im Verlauf kreuzte ein Tier die Fahrbahn, sodass die 56-Jährige nach links auswich und mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Die Saterländerin wurde leicht verletzt, am PKW entstand geringer Sachschaden.

