Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 22.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferfallrohren In der Zeit von Mittwoch, 19.11.2025 17:00 Uhr bis Freitag, 21.11.2025 08:00 Uhr kam es in der Graf-Stauffenberg-Straße in 49661 Cloppenburg zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Diebstahl eines PKW

Zwischen Donnerstag, 20.11.2025 07:30 Uhr und Freitag, 21.11.2025 06:30 Uhr kam es in 49661 Cloppenburg in der Straße Am Rennplatz zu einem Diebstahl eines PKW Toyota Yaris in der Farbe schwarz. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Löningen - Brand eines PKW

Am Freitag, 21.11.2025 zwischen 16:10 Uhr und 16:14 Uhr kam es in 49624 Löningen, Heinrichstraße zu einem Brand eines PKW. Eine Brandursache konnte bislang nicht sicher festgestellt werden. Der Brand wird durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht. Es entsteht ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 20.11.2025 21:00 Uhr und Freitag, 21.11.2025 11:00 Uhr wurde in 49661 Cloppenburg, Am Stadtpark ein auf dem dortigen Parkplatz geparkter PKW mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 21.11.2025 zwischen 13:07 Uhr und 13:20 Uhr wurde in der Warthestraße in 49661 Cloppenburg ein geparkter PKW auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarkts durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am PKW des Geschädigten entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag, 21.11.2025 um 17:37 Uhr kommt es in 49681 Garrel, Hinterm Esch zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Garreler befährt mit seinem PKW die Straße "Hinterm Esch" und beabsichtigt auf die Beverbrucher Straße einzubiegen. Dabei übersieht er eine von rechts kommende 67-jährige Pedelecfahrerin aus Großenkneten, welche in Folge des Zusammenstoßes stürzt. Die Pedelecfahrerin verletzt sich dabei leicht. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 21.11.2025 zwischen 22:45 Uhr und 22:55 Uhr touchiert der unbekannte Fahrzeugführer in 49661 Cloppenburg, Max-Plack-Straße 1 einen geparkten PKW. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 04471/18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell