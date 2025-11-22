PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld (Oldenburg) - Verkehrsunfall eines Lkw mit Schlachtabfällen, Pkw flüchtig

Am Freitag, dem 21.11.2025, befuhr gegen 17:50 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Lkw die Bahnhofstraße in Steinfeld im Übergang zur Holdorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt kam ein dunkler Pkw BMW aus der Industriestraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des Lkw zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste der 67-Jährige mit seinem Lkw eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierdurch verlor der Anhänger des Lkw mehrere Tonnen der geladenen Schlachtabfälle, die sich auf der Fahrbahn und den dortigen Bahngleisen verteilten. Der dunkle Pkw BMW setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Diepholz fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fahrbahn sowie die betroffene Bahnstrecke mussten für die Dauer der Reinigungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne unter der Rufnummer 04442/808460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung
Telefon: 04441/943-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

