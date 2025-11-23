Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, 23. November 2025, gegen 00:32 Uhr, kam es in einer Diskothek in Cloppenburg in der Bahnhofstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Dissener und einem 22-jährigen Lübbecker. Im weiteren Verlauf schlugen sich beide gegenseitig mit der Faust ins Gesicht, wodurch beide leicht verletzt wurden.

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, 23. November 2025, gegen 01:25 Uhr, kam es bei einer Gaststätte in Cloppenburg in der Straße Am Capitol zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen griff ein 53-jähriger Cloppenburger einen 30-jährigen Linderner und stieß diesen zu Boden. Dabei verletzte der Linderner sich leicht an der Hand.

Löningen - PKW-Brand

Am Samstag, 22. November 2025, gegen 17:55 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Emsteker in Löningen die Straße Am Steinberg. Während der Fahrt kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defekts im Motorraum PKW zu einem Brand. Durch eine zufällig vorbeifahrende Rettungsdienstbesatzung konnte der Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es wurde niemand verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 22. November 2025, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Lindenallee in Cloppenburg. Im Einmündungsbereich zur Emsteker Straße beabsichtigte er, nach rechts in Richtung Innenstadt auf die Emsteker Straße aufzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 61-jährige Halenerin, die mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg an der Emsteker Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Fahrradfahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Löningen - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen Am Samstag, 22. November 2025, gegen 18:53 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Visbeker mit seinem PKW in Löningen die Straße Hinterm Burlagsberg in Richtung Alte Heerstraße und beabsichtigte, diese zu überqueren. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 52-jährigen Lastrupers, so dass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Visbeker leicht verletzt, der Lastruper schwer und dessen drei Mitfahrer ebenfalls leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 36.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell